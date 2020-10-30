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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 20:54 | Son Güncelleme:

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Ahmed, koronavirüse yakalandı

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Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Ahmed, koronavirüse yakalandı
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

CAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye varışı sonrası grip benzeri hafif belirtiler gösteren Ahmed'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

60 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, en az 14 gün otelde tecrit altında kalacağı belirtildi

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