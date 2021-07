Adin Ross, Twitch’ten banlandı

Adin Ross, eski bir IRL yayınına ait görüntülerin gündeme gelmesiyle Twitch’ten banlandı.Söz konusu klipte yayıncı, trafikte araba kullanırken açtığı yayında, defalarca chat’i takip etmek için telefonunu kontrol ediyor. Oyuncunun banlanmasının sebebi ise arabada sürüş halinde yayın yapmanın Twitch’in kullanım şartlarını toplum güvenliği riskiyle ihlal etmesi.

“Twitch’ten banlandım. Sanırım kalıcı… Bu hiç iyi değil. IRL yayınım esnasında kırmızı ışıktaydım ve chat’teki mesajları o zaman okudum. Yaptığım tamamen hatalıydı, özür dilerim. Ne zaman geri dönebilirim bilmiyorum. Şu anda titriyorum, çok üzgünüm, çok kötü hissediyorum.”

Just got banned in twitch. I think it’s a perm guys … this is not good AT ALL. I was at a red light during my irl stream and I read chat off of my phone. I am 100% in the wrong I’m so sorry. Idk when I’m gonna be back tho … I’m shaking rn I’m so sorry I feel horrible