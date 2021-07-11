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eSpor
Haber Giriş: 11.07.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Adin Ross, Twitch’ten banlandı

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Adin Ross, Twitch’ten banlandı

Yayıncı Adin Ross, eski yayınlarından birine ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla Twitch’ten kalıcı olarak banlandı.

Adin Ross, eski bir IRL yayınına ait görüntülerin gündeme gelmesiyle Twitch’ten banlandı.Söz konusu klipte yayıncı, trafikte araba kullanırken açtığı yayında, defalarca chat’i takip etmek için telefonunu kontrol ediyor. Oyuncunun banlanmasının sebebi ise arabada sürüş halinde yayın yapmanın Twitch’in kullanım şartlarını toplum güvenliği riskiyle ihlal etmesi.

“Twitch’ten banlandım. Sanırım kalıcı… Bu hiç iyi değil. IRL yayınım esnasında kırmızı ışıktaydım ve chat’teki mesajları o zaman okudum. Yaptığım tamamen hatalıydı, özür dilerim. Ne zaman geri dönebilirim bilmiyorum. Şu anda titriyorum, çok üzgünüm, çok kötü hissediyorum.”

Yayıncı her ne kadar yayın esnasında hareket halinde olmadığını, kırmızı ışıklarda durduğunu söylese de ortaya .çıkan klipler, Adin’in hareket halinde olduğunu gösteriyor.

Banlanan yayıncıya destek olmak isteyen izleyicileri, sosyal medyada #FreeAdin etiketiyle bir hareket başlattı.

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