Adil Rami'nin gözyaşları! Takımı ligde kalınca...

Spor Arena Dış Haber - Portekiz Ligi'nin son haftasında Gil Vicente'ye konuk olan ve ligde kalmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Boavista 1-0 geriye düştüğü maçı Yusupha Njie'nin golleriyle 2-1 kazandı ve ligde kaldı.

ADIL RAMI'NİN GÖZYAŞLARI

2019/20 sezonunun başında Fenerbahçe'ye imza atan ve ligde 1, kupada ise 6 kez Sarı-lacivertli formayı giyen Fransız futbolcu Adil Rami, ara transfer döneminde Rusya'nın Sochi kulübüne gitmişti. Fransız stoper, Boavista ile ligde kaldıkları maç sonrası verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Sezon başında Boavista'ya transfer olan 35 yaşındaki Rami; "Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kazanmış, belli tecrübesi olan bir futbolcuyum, Portekizli ya da Boavistalı değilim ancak kulübü ve taraftarların kalbini iyi biliyordum. Sakatlıktan sonra benim için zor bir yıldı. Bana güvenenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Adil Rami, Boavista ile bu sezon 22 maça çıktı.

Foi Campeão do Mundo, ganhou a Liga Europa e foi ontem um dos mais emocionados com a permanência do @boavistaoficial. O futebol é bonito! 😍@AdilRami13#sporttvportugal #liganos #ligaportugal #boavistafc #boavista #adilrami #rami pic.twitter.com/wiKMJcOriG