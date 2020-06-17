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GeriFutbol Adanaspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 23:39,Son Güncelleme:

Adanaspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Adanaspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
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TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonucunda herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi

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