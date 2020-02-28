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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!

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Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!
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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da Eyüp Arın'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Demirbakan'ın, başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.

Adanasporda Coşkun Demirbakan dönemi

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