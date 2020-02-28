Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Demirbakan'ın, başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği ve kendisiyle mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti.





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