Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Turuncu-beyazlı ekibin düzenli olarak girdiği PCR testinin ardından sonuçların bugün belli olmasıyla 3 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu görüldü.

Konuyla iligili kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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