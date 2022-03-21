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Adanaspor ile Eyüpspor yenişemedi! Karşılaşmaya hakem Reşat Onur Coşkunses'in hatası damga vurdu

#Spor Toto 1. Lig#Adanaspor#Eyüpspor
Adanaspor ile Eyüpspor yenişemedi Karşılaşmaya hakem Reşat Onur Coşkunsesin hatası damga vurdu

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Adanaspor, evinde ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın son anlarında hakem Reşat Onur Coşkunses'in yaptığı hata sonrası ilginç anlar yaşandı.

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Adana'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçilirken ikinci devrede karşılıklı atılan gollerin ardından müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Adanaspor'un golünü 61. dakikada Yohan Roche attı. İstanbul'un ekibinin beraberlik golü ise 71. dakikada Papa Dibba'dan geldi.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 46'ya çıkarırken 5. sırada yer aldı. Adanaspor ise 38 puanla 8. sırada yer aldı.

HAKEM OYUNCULARI KARIŞTIRDI

Maçın son anlarında karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkunses, kartı yanlış oyuncuya gösterince ilginç anlar yaşandı.

Hakem Reşat Onur Coşkunses, Adanasporlu Evren'e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser'e gösterdi.

Coşkunses, Bennasser'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç eden itirazlar sonrası dördüncü hakemin uyarısıyla büyük bir hatadan dönüldü.

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Dördüncü hakemin uyarısıyla kartını geri alan Coşkunses, Bennasser'e gösterdiği kırmızı kartı iptal etti ve Evren'e sarı kart gösterdi.

 

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#Spor Toto 1. Lig#Adanaspor#Eyüpspor

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