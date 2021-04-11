Adanaspor: 1 - Ankaraspor: 2
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankaraspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig - Adanaspor: 1 - Ankaraspor: 2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ferdi Karadoruk
Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Donkor, Furkan Şeker, Ahmethan Köse, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 80 Umut Sözen), Atalay Babacan (Dk. 58 Ozegovic), Eren Keleş (Dk. 80 Ömer Çiçek), Serdar Özkan (Dk. 26 Ergin Keleş)
Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Mahmut Akan (Dk. 90 3 Mete Çelik), Gökhan Akkan, Ercan Yazıcı, Olatunbosun (Dk. 86 Levent Gülen), Blagojevic, Samed Ali Kaya (Dk. 58 Mehmet Tuğrul Başkan), Barış Zeren (Dk. 90 3 Mudimu), Umar (Dk. 58 Erdem Çetinkaya), Pedersen
Goller: Dk. 4 Ercan Yazıcı, Dk. 85 Pedersen (Ankaraspor), Dk. 90 Ahmethan Köse (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Umar, Dk. 19 Ercan Yazıcı, Dk. 62 Pedersen, Dk. 64 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 45 Eren Keleş, Dk. 47 Ahmethan Köse, Dk. 64 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)