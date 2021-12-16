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Adanaspor 1-0 İstanbulspor

#Adanaspor#İstanbulspor#TFF
Adanaspor 1-0 İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor, İstanbulspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada sağ kanattan Fıratcan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Celil’in vuruşu az farkla auta çıktı.

12. dakikada Eslem'in pasında kaleci Karacic ile karşı karşıya kalan İbrahim'in şutunda Karacic gole izin vermedi.

28. dakikada sağ kanattan Fıratcan'ın ortasında ceza sahası içinde Ozegovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61. dakikada Celil'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benasser’in vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü. Ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Donkor, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın xx, Serdar Diyadin xx, Özcan Sultanoğlu xx

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Uğurcan xx, Evren xx, Fıratcan xx, İsmail xx, Bennasser xx, Celil xx, Ahmethan xx (Muhammet dk. 78 x), Tetteh xx (Bruns dk. 88 ?), Ozegovic xx (Kingsley dk. 90+4 ?)

Yedekler: Burak, Harun, Rüştü, Kadir, Muhammed

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Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Alperen xx, Ali xx, Mehmet xx, Michael xx (Okan dk. 70 x), Oğuzhan xx, Valon xx (Berkay dk. 78 x), Jetmir xx (Emir dk. 70 x), Melih xx, Eslem xx (Ferhat dk. 84 ?), Muammer xx (Aldin dk. 84 ?), İbrahim xx

Yedekler: Marin, Fatih, Yusuf, Miray

Teknik Direktör: Hüseyin Dalgıç

Gol: Donkor (dk. 61) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ahmethan (Adanaspor), Mehmet (İstanbulspor)

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