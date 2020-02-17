Adanaspor 0-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Bingül, Emrah Ünal
Adanaspor: Karacic, Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver, Diop, Eren Keleş, Furkan Özçal (Dk. 69 Mustafa Samican Keskin), Hakan Barış (Dk. 88 Umut Sözen), Ahmet Dereli, Eze (Dk. 57 Roni)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Scuk, Sissoko (Dk. 71 Hamroun), Obertan (Dk. 84 Yusuf Acer), Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Ömer Şişmanoğlu), Oltan Karakullukçu
Sarı kartlar: Dk. 2 Diop, Dk. 9 Hakan Barış, Dk. 68 Roni, Dk. 86 Ahmet Dereli, Dk, 90 1 Eren Keleş (Adanaspor), Dk. 45 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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