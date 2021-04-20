Adana Yeşiloba Çim Pistinde 2. kaza...

Süleyman ARAT / Spor Arena | Yarışseverler sosyal medya üzerinden yaptıkları tartışmadan Adana çim pist virajının tehlike saçtığını ve kazalara davetiye çıkarttığını belirterek ‘Yaz döneminde zaten İstanbul, Ankara ve Bursa’da çim pistler var. Adana Hipodromu sadece kum yarışlarına ev sahipliği yapsın’ çağrısında bulundular.

Bilindiği gibi 18 Nisan Pazar akşamı 5. koşuda jokey Samet Erkuş, Luminary isimli attan düşmüş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, kafatasında oluşan kırıklar nedeniyle ve beyin kanaması şüphesiyle acilen ameliyata alınmıştı. Sevilen jokey Samet Erkuş’un durumu ciddiyetini korurken bugün gene 5. Koşuda, gene çim pistte, aynı virajda kaza oluştu. Bu kez 4 jokey attan düşerken, mucize eseri ağır bir sağlık sorunu yaşanmadı.

Kazada 2 numaralı Anthony isimli atın jokeyi Ayhan Kurşun,4 numaralı Baronial’iin jokeyi Uğur Temur, 6 numaralı Kont Monte Cristo’nun jokeyi Ali Kaçmaz ve 15 numaralı Speedy Life’ib aprantisi Doğukan Konuk attan düştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan jokeylerde hayati tehlike bulunmazken, genç apranti Doğukan Konuk’un bacağında kırık tespit edildi. Diğer jokeyler Uğur Temur ve Ali Kaçmaz ise kontrol amaçlı hastanede müşahade altında tutuldu.

Bilindiği gibi kış ayları boyunca çeşitli illerde kum ve sentetik pislerde yapılan at yarışları, bahar aylarından başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana’da çim pistlerde de yapılmakta. Ancak Adana Yeşiloba Hipodromu çim pistinin son 700 virajının fiziki yapısı yarış otoriteleri tarafından tehlikeli bulunmakta.