Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklaması!

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Adana Demirspor'un Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Tivibu Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Onyekuru'nun sözleri;

Galatasaray'a ilk geldiğimde, bana Fenerbahçe 'yi 20 senedir yenemediğimizi söylediklerinde inanmadım ve şaşırdım. Futbolda nasıl olur da bir takımı 20 sene yenemezsiniz diye düşünmüştüm. O zamanki asbaşkanımız söylediğinde inandım. Kendileri ile oynadığımız maçta 1-0 öne geçtik, 1-1 oldu, 3-1 yendik. Çok mutlu bir gündü. Benim için de inanılmaz bir deneyimdi.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMIŞTIM

2 sene önce Fenerbahçe'den teklif aldım. Sanırım bu 2-3 senedir Galatasaray'da oynamış oyuncuları istemiyorlar gibi bir düşüncem var. Taraftarların düşüncesi farklı olabiliyor, tepki olabiliyor. Benim için bu futbol, bir oyun. Kimseyle sorunum yok

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İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM

Açıkçası Fatih Terim'in ayrıldığını ilk duyduğumda inanamadım, şok oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Kendisini o dönem aramadım, haberleri takip ettim. Galatasaray için çok büyük başarılar elde etmiş bir insan. Galatasaray, onun ailesi

TERİM İLE KONUŞMADIM

Transfer sürecinde Fatih Terim ile konuşmadım ama Adanalı olduğunu biliyorum. Kendisi ile baba-oğlu ilişkim vardı. Umarım kendisini Adana'da bizim maçları izlerken görürüz.