Adana Demirspor'dan tarihi galibiyet! (Adana Demirspor 2-1 Cluj)

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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Cluj ile karşılaştı.

1-1'in rövanşında Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanan temsilcimiz, turu geçen taraf oldu.

Adana Demirspor'un gollerini 43. dakikada Akintola ve 90+4'te Chertif Ndiaye attı. Cluj'un sayısını 68. dakikada penaltıdan Mogos kaydetti.

Adana Demirspor'da Gravillon 63. dakikada kırmızı kart gördü.

Toplam 3-2'lik skorla Cluj'u eleyen ve tur atlayan Adana Demirspor, 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın NK Osijek takımıyla eşleşti.

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ADANA DEMİRSPOR 2-1 CLUJ

GOL: 43' Akintola, 68' Mogos (P), 90+4' Cherif Ndiaye

KIRMIZI KART: 63' Gravillon

İlk yarı sonucu: 1-0





İLK 11'LER

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Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye topla buluşup sağ kanattaki Yusuf Sarı’ya pasını verdi. Yusuf Sarı'nın topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada son çizgiye kadar inen Avouno’nun ortasında Birligea’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanında döndü.

25. dakikada Camora soldan geliştirdiği atakta ayağının içiyle penaltı noktasına doğru topu çevirdi. Gravillon topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

31. dakikada Belhanda kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top Emre Akbaba’nın önünde kaldı. Emre’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Akintola’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



62. dakikada yarı alandan topu kazanan Gravillon iki rakibini çalımlayıp ceza sahasına kadar ilerledi. Gravillon’un şutunda top kaleci Sava’da kaldı.

62.dakikada savunma arkasına sarkan Birligea, Gravillon’un müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterirken Gravillon’a kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mogos'un şutunda top filelere gitti. 1-1

74. dakikada Belhanda’nın derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan C.Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada kaleyi karşıdan gören açıdan Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

90+3.dakikada Stambouli kullandığı serbest topla buluşan Belhanda’nın ara pasında C. Ndiaye arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

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MURAT SANCAK'TAN GULBRANDSEN'e TEŞEKKÜR PLAKETİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, FCR Cluj maçı sonrası takımdan ayrılan Fredrik Gulbrandsen'e teşekkür plaketi taktim etti. Futbolcular da Gulbrandsen'i havaya atıp tuttu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj’u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan sonra sahaya inen Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fredrik Gulbrandsen'e teşekkür plaketi taktim etti. Taraftarlar tarafından alkışlanan Norveçli futbolcu daha sonra takım arkadaşları tarafından havaya atıldı ve tutuldu.



Başkan Sancak, “Fredrik Gulbrandsen 6 Şubat depremlerini burada yaşadı. Ailesi kalmak istemedi ancak kendisi burada kaldı. Gulbrandsen'e teşekkür ediyorum” dedi.

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