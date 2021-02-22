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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi!

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Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi!
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Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi. Aybaba'nın 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir. Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yöneticimiz Metin Korkmaz’a da çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın.

Adana Demirsporda Samet Aybaba dönemi

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