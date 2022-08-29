Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor'da Mario Balotelli, Adana'dan ayrıldı mı? Yeni takımı için flaş iddia...

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Mario Balotelli#Anadolu Kulüpleri
Adana Demirsporda Mario Balotelli, Adanadan ayrıldı mı Yeni takımı için flaş iddia...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 15:14

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü. Öte yandan Balotelli'nin yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.

32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BALOTELLI'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Balotelli ile Montella arasında tartışma yaşanmıştı.

Karşılaşmanın ardından Mario Balotelli ile hararetli bir konuşma gerçekleştiren Montellla, öfkeyle İtalyan golcünün üzerine yürüdü. Montella ile Balotelli arasına teknik heyet ve futbolcular girerken tartışmanın büyümesi önlendi.

Haberin Devamı

Teknik heyet ve futbolcular, Balotelli'ye bir hayli öfkeli olan Montella'yı sakinleştirmekte güçlük çekti.

MONTELLA'DAN İLK AÇIKLAMA

Maç sonunda bu tür gerginliklerin yaşanabileceğini söyleyen Montella, "Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldığını söyleyebilirim. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim. Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeylerde söyletiyor ama benim için orada olay bitmiştir." diye konuştu.

Montella’dan ‘Balotelli’ açıklaması: "Benim için olay orada bitmiştir"Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından, Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya değinerek, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” dedi.
daha fazla video içinMontella’dan ‘Balotelli’ açıklaması: "Benim için olay orada bitmiştir"

TARTIŞMANIN NEDENİ...

İkinci yarının başında Dzyuba'nın yerine oyuna dahil olan Balotelli, son dakikalarda çalım denedi ve kaptırdığı top sonrası Ümraniyespor tehlikeli atak yakaladı. İtalyan teknik adam Montella'nın yıldız golcüye pas vermediği için tepki gösterdiği öğrenildi.

OLAY ADAM BALOTELLI

Futbol sahalarının en aykırı isimlerinden Balotelli’nin daha önce de Roberto Mancini ile tartışma yaşamıştı.

ROBERTO MANCINI İLE KAVGA ETTİ

Manchester City’de Roberto Mancini ile kavgası haftalarca konuşuldu. Antrenmanda deyim yerindeyse birbirine giren ikilinin görüntülerine rağmen Mancini onun için “Takım arkadaşı olsaydım onu her gün döverdim. Deli ama onu çok seviyorum" dedi.

Haberin Devamı

SEVGİLİSİ RAFAELLA'YA STRİPTİZ KULÜBÜ ÖZRÜ

Striptiz kulübü olayından sonra sevgilisi Rafaella’ya kendini affettirmek için attığı gol sonrası “Seni seviyorum Rafaella” yazılı tişörtünü gösterdi.

YENİ ADRES SİON MU?

Öte yandan A Spor'un haberine göre İsviçre Ligi takımlarından Sion, Balotelli ile büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Murat Sancak, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Mario Balotelli'yi isteyen takımlara kapılarının açık olduğunu ifade etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Mario Balotelli#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji