Adana Demirspor'da hakem kararlarına tepki gösteren Vincenzo Montella röportajı yarıda bıraktı

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Beşiktaş mücadelesini yayıncı kuruluşa değerlendiren Montella, Samet'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü monitörden izleyip tepki gösterdi ve röportajı yarıda bıraktı.

Takımının performansını kutlayan Montella, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek "Vincenzo Montella: "Çocuklarımı performanslarından dolayı tebrik ederim. Taraftara teşekkür ederim. Sürekli maçı biz istedik. Son bölümde başarmak üzereydik. Bu yüzden içimizde acı tat kaldı. Bu takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

İPTAL EDİLEN GOLÜ DEĞERLENDİRDİ

Balotelli'nin kaleci Ersin Destanoğlu'nun görüşünü kapattığı gerekçesiyle Samet Akaydın'ın attığı ikinci gol, iptal edilirken bu pozisyonu değerlendiren Vincenzo Montella, "Burada nasıl kalecinin önünde durabilir. Topun zaten gidemeyeceği bir yerde duruyor Mario ve kalecinin hiçbir şekilde görüşünü kapatmıyor." yorumunda bulundu.

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ÖFKELENİP YAYINI KISA KESTİ

Hakem kararı yüzünden galibiyetten olduklarını belirten Montella, "Ben biraz gerginim, kusura bakmayın. Ben gideyim. Yoksa kötü yorum yapacağım, hiç gerek yok." sözleriyle tepki gösterirken deneyimli teknik adam, yayıncı kuruluşa verdiği röportajı yarıda kesti.

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısında takımın sağ ve sol kanat oyuncularından memnun olduğunu kaydeden Montella, "Sağ taraftan daha çok ürettiğimiz gibi gözükse de sol taraftan da ortalar açtığımız ataklar var. Biz iki bekimizi aynı anda çıkartmıyoruz. Rakibin sol beki çok yetenekli. O yüzden sağ kanattan atak yaptık. Oradan çok pozisyona girdik. Ancak hem Kaan hem de Alper’den memnunum" ifadelerini kullandı.

Rakip ceza sahasına 43 defa girdiklerini aktaran Montella, “İstatistik olarak baktığınızda ligin en iyi 4. defansı en iyi de 3. ofansif oyununa sahibiz. Girdiğimiz istatistiklere bakarsak bugün 43 kere ceza sahasına girdik. O pozisyonları çok iyi değerlendirseydik sonuç çok farklı olabilirdi" değerlendirmesini yaptı.