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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da genel kurul kararı

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Adana Demirspor'da genel kurul kararı
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da seçimli olağanüstü genel kurula gidilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Kulübün twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurul toplantısı, 17 Eylül Perşembe saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise kongremiz 24 Eylül

Perşembe günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, genel kurula gelecek üyelerin maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri istendi.

 

Adana Demirsporda genel kurul kararı

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