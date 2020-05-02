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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

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Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı. Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

Adana Demirsporda çalışmalar tekrar başladı

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