Adana Demirspor'da ayrılık! Assombalonga, İngiltere Championship yolcusu

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da Cherif Ndiaye transferinin ardından Britt Assombalonga ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Assombalonga bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı.

WATFORD'A GİDİYOR

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Assombalonga'nın İngiltere Championship ekibi Watford'a transfer olacağı belirtildi. Demokratik Kongolu forvet transferi tamamlamak üzere İngiltere'ye gitti.