AA Spor
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Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mustapha Carayol, Aias Aosman ve Samed Ali Kaya'ya kulüp bulmaları için izin verilmiştir." denildi.
Açıklamada, 3 futbolcuya takıma verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
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