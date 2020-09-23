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GeriFutbol Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.09.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi

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Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mustapha Carayol, Aias Aosman ve Samed Ali Kaya'ya kulüp bulmaları için izin verilmiştir." denildi.

Açıklamada, 3 futbolcuya takıma verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Adana Demirsporda 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi

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