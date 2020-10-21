Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Geçtiğimiz sene Süper Lig'e çıkma şansını kıl payı kaçıran Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonun favori takımı Ümraniyespor karşısında önemli bir mücadele verecek. 6'ncı hafta mücadelesinde toplam 8 puanı bulunan Adana Demirspor, kötü bir başlangıç sonrası 4 puanda kalan Ümraniyespor önünde 3 puan alabilmek için çaba sarf edecek. Peki, Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
TFF 1.Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon kaçırdığı Süper Lig trenine bu kez binmek isteyen Adana Demirspor, zorlu rakibi Ümraniyespor karşısından 3 puan almaya çabalayacak. Peki, Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 1.Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max HD 1 ve TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.
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