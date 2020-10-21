TFF 1.Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon kaçırdığı Süper Lig trenine bu kez binmek isteyen Adana Demirspor, zorlu rakibi Ümraniyespor karşısından 3 puan almaya çabalayacak. Peki, Adana Demirspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1.Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max HD 1 ve TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.