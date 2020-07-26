Adana Demirspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşması!

Adana Demirspor-Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen karşılaşma için geri sayım başladı. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk olacak. İki takım, bugünkü mücadele ile 51’inci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1’inci Lig’de Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oluyor. Maç saat 21:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 HD kanalından yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi.

FİNALE ÇIKAN EKİP BELİRLENECEK

Final kapısını açmak için, 0-0’ın rövanşında Bursaspor’a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Mücadelenin, ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde ise 15’er dakikalık uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda, finale çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Uzatma süresi içerisinde eğer iki ekip eşit sayıda gol atarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım penaltıya geçilmeden turu atlayan taraf olacak.