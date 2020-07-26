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Haber Giriş: 26.07.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Adana Demirspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşması!

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Adana Demirspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşması!
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Adana Demirspor-Bursaspor maçı canlı yayını için geri sayım başladı. Futbolseverler heyecanla karşılaşmayı beklemeye başladılar. TFF 1’inci Lig’de Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belirlenecek. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk olacak. Peki Adana Demirspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Adana Demirspor-Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen karşılaşma için geri sayım başladı. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk olacak. İki takım, bugünkü mücadele ile 51’inci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1’inci Lig’de Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Bursaspor, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oluyor. Maç saat 21:00’da başlayacak. Karşılaşma  beIN SPORTS MAX 1 HD kanalından yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi.

Adana Demirspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşması

FİNALE ÇIKAN EKİP BELİRLENECEK

Final kapısını açmak için, 0-0’ın rövanşında Bursaspor’a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Mücadelenin, ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde ise 15’er dakikalık uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda, finale çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Uzatma süresi içerisinde eğer iki ekip eşit sayıda gol atarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım penaltıya geçilmeden turu atlayan taraf olacak.

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