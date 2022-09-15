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Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Balotelli erken gitseydi, Luis Suarez geliyordu..."

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Balotelli
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Balotelli erken gitseydi, Luis Suarez geliyordu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 14:04

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Adana'da bir otelde düzenlenen sohbet toplantısına Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve Sportif Direktör Gökhan Göktürk de katıldı.

Sancak, Trabzonspor maçını değerlendirerek, "Güzel bir maçtı. Belhanda’nın pozisyonunda orta hakemin hatası yok gibi gözüküyor. Yan hakemin uyarısı ile verdi, o da keşke pozisyonu bekleseydi, VAR'dan dönebilirdi" şeklinde konuştu.

Balotelli'nin ayrılış süreciyle alakalı ise Başkan Sancak, "Mario erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavani ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Mario geç gidince gerçekleştiremedik. Kadromuzda iyi şu anda. Güzel oynayan takımlardan birisiyiz. Hedefimiz ilk 5. Her şey nasip. Allah nasip ederse Avrupa’ya da gideriz. Kadın voleybol ile işbirliği yaptık. Adana İdman Yurdu da Adana Demirspor olacak yakında" ifadelerini kullandı.

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Balotelli

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