Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Milos Degenek açıklaması!

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği öne sürülen Milos Degenek hakkında açıklama yaptı.

Murat Sancak, Kızılyıldız forması giyen Milos Degenek'in İstanbul'a geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sancak, "İstanbul'a geldiği istihbaratı yanlış maalesef. Gelmedi." dedi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Adana Demirspor'un Milos Degenek için resmi teklif yaptığı ve teknik direktör Vincento Montella'nın oyuncuyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülmüştü.

Daha sonra ise Adana temsilcisinin Milos Degenek'i İstanbul'a getirdiği fakat yapılan görüşmelerde henüz sonuç alınamadığı belirtilmişti. Tarafların birbirlerine karşılıklı son taleplerini söyleyip masadan kalktıkları öne sürülmüştü.

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