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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk ve Luis Suarez açıklaması

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#Transfer#Murat Sancak#Luis Suarez
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Hulk ve Luis Suarez açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 22:10

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Hulk ve Luis Suarez'e teklif yaptıklarını ancak gerçekleşmediğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, transfere ilişkin olarak açıklamalar yaptı.

A Spor yayınına katılan Sancak, Brezilyalı yıldızın transferinde Atletico Mineiro'nun sorun çıkardığını söyledi.

Hulk'un gelmek istediği ancak kulübünün sorun çıkardığını söyleyen Murat Sancak, "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı." dedi.

36 yaşındaki futbolcuya bonuslarla beraber yıllık 6 milyon Euro teklif ettiklerini dile getiren Murat Sancak, "Hulk'a bonuslarla birlikte 6M€ teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı yıldız Suarez'e de teklif götürdüklerini kaydeden Sancak, "Luis Suarez'in ise eşi istemedi. Tiémoué Bakayoko'nun da abisi problem çıkartıyor." diye konuştu.

 

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#Transfer#Murat Sancak#Luis Suarez

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