Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ederken, başkan Murat Sancak'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRT Spor'a konuşan Sancak; Mario Balotelli'nin transferi, Yusuf Sarı'ya gelen teklifler, Onyekuru'nun gönderilişİ ve Vincent Aboubakar itirafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Murat Sancak'ın sözleri;

"BALOTELLI İÇİN 'DELİ VE PROBLEMLİ' DEDİLER"





"Ben, Balotelli'yi transfer ettiğimde 'deli ve problemli' olduğunu söylediler. 'Olsun' dedim, 'Gelsin, PR'ından faydalanalım.' Belki 100 milyon euro para harcasak öyle reklam yapamazdık. Balotelli'nin gelişi Adana'ya, takıma ve hatta Murat Sancak'a çok faydalı oldu. İstanbul'da 2 saatte ikna ettik. Rahmetli menajeri, bizden yüzde 20 imza parası 1.8, bir de menajerlik ücreti olarak 1.8 milyon euro istiyordu, toplam 3.6 milyon euro istiyordu. En son masadan kalktığımızda 300 bin euro yıllık, 3 yıl için anlaşmıştık. Hatta 'Başkanım, paranız ne zaman olursa o zaman ödeyin' dedi. Balotelli'yi daha sonra biz 4 milyon euroya sattık, bedavaya almıştık. Çok renkli bir karakter. Bizde 19 gol atarak gitmişti."

Haberin Devamı

"YUSUF SARI'YA CİDDİ TEKLİFLER GELİYOR"





"Yusuf Sarı ile ilgili çok ciddi teklifler var. Rusya, Fransa ve İtalya'dan geliyor. Zenit ciddi şekilde istiyor. Marsilya, Rennes, Lyon var hatta bir takım daha var ama o takımın adını vermeyeyim. Ederini bulursa neden gitmesin? Ederini bulur, kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur."

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI"

"Ara transfer döneminde eksik olan ve performans alamadığımız bölgelere takviye yapacağız. Çalışmalara başladık, 4-5 kişiyle görüşüyoruz."

"MONTELLA'YA 'OYNATMA' DEMİŞTİM"

Haberin Devamı





"Maalesef bir takımdan bir oyuncu aldığın zaman ona karşı oynattığında duygusallığı ortaya çıkıyor. Performansına yansıyor. Kötü niyet yok bana göre. Karagümrük'ten Erkan Zengin'i almıştım, Karagümrük taraftarları çağırıp alkışlamıştı. O oyuncunun Karagümrük'e karşı iyi oynamasını beklemeyin. Montella'ya 'Oyuncuları önceki takımlarına karşı oynatma' demiştim, iyi hatırlar."

"ONYEKURU'YU GALATASARAY MAÇINDAN SONRA SATTIM"





"Serkan Hoca'ya Galatasaray maçının devre arasında, "Böyle devam ederse 50. dakikada çıkar" dedim. Emre Akbaba çok namuslu bir çocuk, onun yaptığı hata. Geçen sene oynadığı maçta çok iyiydi, Galatasaraylı taraftarlar yuhalamıştı. Onyekuru alkışlanmıştı. Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ondan sonra zaten Onyekuru'yu sattım. Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim ona. Sen benden ekmek yiyorsun, ihanet edemezsin. Soyunma odasında tebrik edebilirsin ama sahada olmaz. Başka bir takımla şampiyonluk yarışında olan ekibin kalecisiyle saha ortasında eğlenemez, sarılamazsın."

Haberin Devamı

"ABOUBAKAR'I TRANSFER ETMEK İSTEDİM"





"Aboubakar'ı ben almak istemiştim. Beşiktaş biraz daha fazla verince, bir de eski takımı olunca oraya gitmek istedi. Aytaç'ı da istemiştim ama o dönem Montella istememişti."