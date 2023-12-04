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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Burak Yılmaz açıklaması

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Burak Yılmaz
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Burak Yılmaz açıklaması
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 17:13

Galatasaray maçı öncesi Patrick Kluivert ile yollarını ayırma kararı alan Adana Demirspor için Burak Yılmaz iddiaları ortaya atılmıştı. Başkan Murat Sancak, bu iddialara yanıt verdi.

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Süper Lig'in 14. haftasında evinde Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılmasına karar verildi. Akdeniz ekibinin bu kararı kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor

BURAK YILMAZ İDDİASINA MURAT SANCAK'TAN NET CEVAP

Kluivert haberinin ardından Adana Demirspor teknik direktörlüğü için Burak Yılmaz'ın adı geçmeye başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını iddia etti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada haberin 'Yalan' olduğunu söyledi.

Sancak, daha sonra bir paylaşım yaparak; 'Yalan haberler havada uçuşmaya başladı' ifadesini kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Burak Yılmaz açıklaması

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Burak Yılmaz

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