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Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle aldı

#Alanyaspor#Adana Demirspor
Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle aldı

Adana Demirspor, Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Adana Demirspor’a 3-1 yenildi.

18’inci dakikasında sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Efecan yerden sert vurdu. Kaleci Muric son anda topu kornere tokatladı.

23’üncü dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli’nin ortasında topa Stambouli’nin kale önündeki kafayı vuruşu az farkla auta gitti.

25’inci dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Yunus’un pasında Vargas topa gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı: 0-1

27’nci dakikada sağ kanatta başlayan Alanyaspor atağında topla buluşan Juanfran’ın ceza sahasına ortaladığı top savunmadan sekerek ceza sahası yayı üzerine düştü. Burada topa yetişen Umut’un gelişine vuruşu az farkla yandan auta gitti.

30’uncu dakikada Umut’un ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği topu iki oyuncunun arkasına koşu yaparak yakalayan Famara Diedhiou kaleci Muric’ten de sıyrıldıktan sonra dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

43’üncü dakikada Adana Demirspor’un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Vargas’ın kale alanına gönderdiği topu Balotelli yükselerek kafayla filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonlandı.

48’inci dakikada Alanyaspor atağında Tayfur’un sol kanattan ceza sahasına ortaladığı top savunmadan sekti. Seken topa Juanfran gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

50’nci dakikada rakip top kaybı ile başlayan Adana Demirspor atağında orta sahada topla buluşan Balotelli, topu Yunus Akgün’ün koşu yoluna bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Yunus topu ceza sahası yayındaki Bjarnason’a verdi. Rakibinden sıyrılan Bjarnason’un yerden sert vuruşunda top bir kez daha filelere gitti: 3-1

70’inci dakikada orta sahada başlayan Adana Demirspor atağında topla buluşan Vargas, ceza sahasına sokularak topu sağındaki Akintola’ya aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top kaleci Serkan’dan döndü. Dönen topu Vargas bu kez Assombalonga’ya aktarmak istedi, ancak top auta gitti.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 3-1 üstünlüğüyle sonlandı.

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#Alanyaspor#Adana Demirspor

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