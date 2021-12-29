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Adana Demirspor 3 - 2 Ankaraspor (Maç özeti ve goller)

#Adana Demirspor#Ankaraspor#Ziraat Türkiye Kupası
Adana Demirspor 3 - 2 Ankaraspor (Maç özeti ve goller)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan, 3-2'lik skorla Adana Demirspor oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor, Ankaraspor'u konuk etti.

İlk yarıyı yenik kapatan Adana ekibi, ikinci yarıda istediğini aldı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak tur atladı.

Adana Demirspor'a turu getiren golleri 11. dakikada Akintola, 67. dakikada Samet Akaydın ve 89. dakikada Metehan kaydetti. Şahin Fıstıkçı'nın 14. dakikada ve 30. dakikada Recep Yemişci'nin golleri, Ankaraspor'a tur için yeterli olmadı.

Ev sahibi ekipte son haftaların formda ismi Yunus Akgün, Ankaraspor'a karşı 3 asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

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#Adana Demirspor#Ankaraspor#Ziraat Türkiye Kupası

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