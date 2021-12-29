Adana Demirspor 3 - 2 Ankaraspor (Maç özeti ve goller)

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor, Ankaraspor'u konuk etti.

İlk yarıyı yenik kapatan Adana ekibi, ikinci yarıda istediğini aldı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak tur atladı.

Adana Demirspor'a turu getiren golleri 11. dakikada Akintola, 67. dakikada Samet Akaydın ve 89. dakikada Metehan kaydetti. Şahin Fıstıkçı'nın 14. dakikada ve 30. dakikada Recep Yemişci'nin golleri, Ankaraspor'a tur için yeterli olmadı.

Ev sahibi ekipte son haftaların formda ismi Yunus Akgün, Ankaraspor'a karşı 3 asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.