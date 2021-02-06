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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor 2-0 Ankaraspor

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Adana Demirspor 2-0 Ankaraspor
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TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaraspor'u 2-0 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Ezeh (Dk. 73 Rangel)

Ankaraspor: Mejias, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mete Çelik (Dk. 81 Engin Bekdemir), Levent Gülen, Tevfik Altındağ, Blagojevic (Dk. 59 Bodul), Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Olatunbosun, Pedersen, Samed Ali Kaya (Dk. 70 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 33 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 74 Pa Dibba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedersen, Dk. 13 Olatunbosun, Dk. Mete Çelik (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Rangeli Dk. 89 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor)

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