Adama Traore'nin kollarına bebek yağı sürme sebebi ortaya çıktı!

Spor Arena Dış Haber- Premier Lig'in en hızlı ve güçlü futbolcularından olan Adama Traore, bir süredir maçlardan önce kollarına bebek yağı sürerken görüntüleniyor. Çok konuşulan bu durumla ilgili Wolves'un Portekizli menajeri menajeri Nuno Espirito Santo açıklama yaptı.

25 yaşındaki Adama Traore'nin çok hızlı ve bir futbolcu olduğunun alını çizen Espirito Santo; "Bebek yağı fikri benim değildi. Sağlık departmanımızdan gelen bir fikirdi ve çok işe yaradığını söyleyebilirim. Adama çok güçlü ve hızlı bir futbolcu. Rakipleri onu durdurmak için kollarından tutup çekmek zorunda kalıyor. Bebek yağı sürmek bu durumu zorlaştırdı." dedi.

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"RAKİPLERİ ÇEKTİĞİ İÇİN OMZU ÇIKTI"

Adama Traore'nin rakiplerinin çekmesi sonucu bir kaç kez omzundan sakatlandığının altını da çizen Portekizli menajer; "Adama'yı durdurmak için her yolu sert bir şekilde deneyen savunmacılar, birkaç kez oyuncumun omzunun çıkmasına neden oldu. Bebek yağı hem Adama'nın tutulmasını zorlaştırıyor hem de omuz bölgesini yumuşatarak kolay sakatlanmasını önlüyor." sözlerini kullandı.

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