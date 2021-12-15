Acun Ilıcalı'dan Hull City paylaşımı!

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İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, Bristol City mücadelesinde taraftarların açtığı pankartla ilgili paylaşım yaptı.

Ilıcalı, hesabından pankartı ve tribündeki Türk bayraklı İngiliz taraftarları paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

'O güzel şehre indiğim anda çok büyük bir enerji hissettim. Şimdi de sokaklarda, Twitter'da, Türk bayraklarını gördüğümde, gerçek bir aile gibi çok güçlü bağları olan birkaç kulüpten biri olacağımızdan eminim. Umarım hayallerimiz çok yakında gerçekleşir.'