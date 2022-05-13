Acun Ilıcalı'dan Hull City efsanesine yeni görev! Resmi açıklama geldi...

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün efsane ismine teknik ekipte görev verdi.

Teknik direktörlüğe Shota Arveladze'yi getirdikten sonra düşme hattından kurtulmayı başaran Hull City, gelecek sezonun planlamasına başlarken, teknik ekibe de yeni ekleme yaptı. Bu doğrultuda U23 Takımı'nı çalıştıran Andy Dawson, Arveladze'nin ekibine dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenörlüğe Scunthorpe United'da başlayan ve Eylül 2019'dan beri Hull City'de görev yapan Dawson, Shota Arveladze'nin göreve başladığı ilk maç olan Swansea City maçında Gürcü teknik adamın ekibinde yer almıştı. Dawson ayrıca, futbolculuğunda da 10 yıl Hull City formasını giydi ve kulübün efsane isimlerinden biri haline geldi.

Görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Dawson, "Kesinlikle çok mutluyum. Bu benim için gerçek bir onur. 2.5 yıl önce geri dönüp U23 Takımı'nda antrenörlük yapmak benim için bir onurdu. Harika bir zaman geçirdim ve harika fırsatlara sahip oldum. Umarım genç oyuncuların A takımdaki gelişimlerine yardımcı olabilirim. Bu kulübe yardım etmek ve gelecek yılki hedeflere ulaşmada pay sahibi olmak benim için büyük bir fırsat." diye konuştu.