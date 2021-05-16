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GeriFutbol Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a tebrik
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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a tebrik

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Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a tebrik

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Spor Toto Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı tebrik etti.

Bir dönem birlikte program yaptığı Sergen Yalçın'la yakın arkadaşlığı bulunan Acun Ilıcalı, nefes kesen yarışı önde tamamlayan siyah beyazlı camiayı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Zorlu sezonda ortaya konan performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Ilıcalı, "Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Baştan yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler." ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalıdan Beşiktaş ve Sergen Yalçına tebrik

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