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Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:52 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'ne kötü başladı!

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Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'ne kötü başladı!
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Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde oynadığı ikinci maçı da kaybetti.

İlk hafta maçında Twente'ye 2-0 mağlup olan Fortuna, ikinci maçta da Heerenveen'e 3-1 mağlup oldu.

Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 3. haftasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Acun Ilıcalı ve Fortuna Sittard, Hollanda Ligine kötü başladı

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