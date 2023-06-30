Acun Ilıcalı, Shelbourne FC'yi satın alma sebebini açıkladı

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Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne Futbol Kulübü ile ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı, Andrew Doyle ve Tan Kesler’in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında yeni yatırımlar ile kulübün yeni stratejileri açıklandı.

Shelbourne’ü satın alma sürecini anlatan Acun Ilıcalı “Bu hikaye 5 günde gerçekleşmedi. Bu operasyonu hayata geçirmek uzun bir süreçti. İrlanda’da farklı kulüpler ile konuştuk fakat günün sonunda Dublin'de Shelbourne adında gizli bir hazine olduğunu keşfettik. Hedefimiz; bu güzel kulübü tekrar başarılı günlerine kavuşturmak. Büyük başarıların uzak olduğunu düşünmüyorum. Bu macera için çok heyecanlıyım. Türk ve İrlanda halkının birbirine çok benzediğini düşünüyorum. İkisi de duygusal, dürüst ve iyi insanlar. Bu ülkede olmaktan çok mutluyum. Geleceğe pozitif bakıyorum. Bugün bu uzun yolculuğun ilk günü. Umuyorum ki kulüp için başarılı bir gelecek inşa edeceğiz.” dedi.

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Hull City ve Shelbourne FC kulüplerinin birbirini destekleyeceği kadar kendi liglerinde bireysel başarılarının da önemli olduğunu belirten Acun Ilıcalı ”Hull City ile birlikte futbolda iyi bir geleceğin daha fazla oyun alanına sahip olarak geliştiğini gördük. Son iki yılda Hull City ile güzel bir başarı elde ettik. İrlanda futbolu ve Shelbourne’deki büyük potansiyeli görüyoruz. Shelbourne, yeteneklerimizi göstermek için doğru fırsat. İki takımın da güçlü olması her ikisine de fayda sağlayacaktır.” dedi.

Acun Ilıcalı Shelbourne FC için hayallerini açıklarken taraftar kitlesinin öneminden de bahsetti. “İnandığımız teknik direktörümüz ile Shelbourne’ü Avrupa Kupası’nda güçlü bir şekilde oynayacak konuma getirmek istiyoruz. Vizyonumuz, Shelbourne’de zafer ve başarıyla dolu bir futbol oynamak. Bu başarı, hem takım hem de taraftarlar için. Shelbourne taraftarlarının bana yolladıkları videoları görünce çok seviniyorum, böyle bir enerji ve sevgiyle karşılaştığım için gurur duyuyorum. Çocuklar maçlara büyük bir enerjiyle geliyor, çocukları çok sevdiğim için bu beni ayrıca mutlu ediyor. Futbolseverler motivasyon arıyor. Tüm taraftarları daha fazla motive ederek taraftar kitlemizi genişletmek istiyoruz. Şu andan itibaren ilk hedefim taraftarla buluşmak, onlarla konuşmak.”

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