Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ın golcü yıldızı Aboubakar, Ankaragücü maçında oynayıp oynamayacağı ile gündemde yer alıyor. Süper Lig'in gol krallığı yarışında 15 golle ikinci sırada yer alan Aboubakar, takımının gol yollarında önemli bir koz olarak öne çıkıyor. Peki, Vincent Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı? İşte, Beşiktaş taraftarının merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı sorusu, pek çok taraftarın gündeminde yer almaya devam ediyor. Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet aldı.
Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen Aboubakar'ın yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.