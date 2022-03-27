Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması! 'Galatasaray'ı yönetemez'

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Galatasaray'ın dünkü genel kurulunda merhum eski başkan Mustafa Cengiz’in görev süresindeki son 5 ayın faaliyetleri de ibra oylamasına sunuldu. Cengiz hayatta olmadığı için söz konusu süreçteki çalışmaları, dönemin başkan vekili Abdurrahim Albayrak anlattı. Görevde iken çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu.

'ADA' SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

“Bu kürsüden sizlere söz vermiştim; ‘Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeceğiz’ demiştim. Bu zafer, Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onların da emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım. Bu yaptıklarımızın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz.”

PENALTIYI LAUBALİ ŞEKİLDE ATTI

Gomis'in yeniden transfer edilmesine tepki gösteren Albayrak, geçmişte Fransız futbolcuyu neden gönderdiklerini şöyle anlattı: “Galatasaray Kulübü’nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis’i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını izlerseniz, görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana ‘Ben Galatasaray’ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz’ diyor.

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BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum’ diyor. Bu kulüp Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki’yi kapının önüne koydu. Gomis’e 750 bin Euro fark verseydik 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki ‘Bizim hiçbir şeyimiz yok.’ Bunu Galatasaray Kulübü kabul edebilir mi! Bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı.”

KEREM TRANSFERİNİ ERZİNCANLI MÜDÜRLE BİTİRDİM

Geçen yıl 24 Erzincanspor’dan aldıkları Kerem Aktürkoğlu’nun transfer hikayesini anlatan Abdurrahim Albayrak, “Kerem’i nasıl aldığımızı bir de bana sorun. Erzincanlı genel müdür yardımcımı, Erzincan’a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştum. Kerem’i her hafta aradım, babasını da aradım. Geçen sene 850 bin TL’ye oynadı. Galatasaray’a çok büyük katkısı olacak. Taylan transferinde büyük kulüpler devreye girmişti onu da başarıyla Galatasaray’a kazandırmıştık” diye konuştu.

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