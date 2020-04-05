Abdurrahim Albayrak paylaştı! Şirkette...

Maskeli halde şirketinde olduğu görülen Abdurrahim Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta sağlık görevlilerinin yanı sıra Albayrak'ın Corona virüse yakalanıp hastalığı yenen oğlu Hikmet Albayrak da yer aldı.





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