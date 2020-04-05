Abdurrahim Albayrak paylaştı! Şirkette...
Corona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ancak tedavisine devamm edilen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, şirketinde sağlık çalışanlarıyla çekildiği fotoğrafını paylaştı.
Maskeli halde şirketinde olduğu görülen Abdurrahim Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta sağlık görevlilerinin yanı sıra Albayrak'ın Corona virüse yakalanıp hastalığı yenen oğlu Hikmet Albayrak da yer aldı.
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