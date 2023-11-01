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Abdurrahim Albayrak köprüde intihar girişimine engel oldu

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#Abdurrahim Albayrak#15 Temmuz İntihar Girişimi#15 Temmuz Şehitler Köprüsü Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayrak köprüde intihar girişimine engel oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 10:29

Galatasaray’ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam geç saatlerde bir intihar girişimi yaşandı.

İş insanı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçerken korkulukların öbür tarafına geçen bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu gördü.

Aracını durduran Albayrak, şahsın yanına giderek onu köprüden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Vatandaşın sıkıntısını çözeceğini söyleyen Albayrak, intihar girişiminde bulunan kişiyi uzun süren uğraşlar sonucu ikna etti.

"HALLEDEMEZSEN KÖPRÜ BURADA" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ndombl

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#Abdurrahim Albayrak#15 Temmuz İntihar Girişimi#15 Temmuz Şehitler Köprüsü Abdurrahim Albayrak

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