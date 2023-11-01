Son Dakika: Galatasaray'da olay iddia! 'Otele hamburger söyledi, Okan Buruk'la tartıştı' | Ndombele için flaş karar!

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Galatasaray'da transfer döneminin son günlerinde Tottenham'dan kadroya katılan Tanguy Ndombele ile ilgili tartışmalar sürüyor.

ilk geldiği günden bu yana fiziki görüntüsüyle eleştirilen oyuncu, kulübeye hapsolurken oyuna girdiği karşılaşmalarda da varlık gösteremedi. Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Ndombele, özellikle son Bayern Münih maçındaki tavırlarıyla iyice gözden düştü.

YOL AYRIMINA GİDİLİYOR

Geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında sakatlığına rağmen Mauro Icardi kadroda yer alırken Bayern Münih maçında oyuna girdikten sonra etkisiz bir performans gösteren Ndombele kadroya dahil edilmedi. Galatasaray, fazla kilolarından kurtulamadığı ve şans bulduğu maçları iyi değerlendiremediği için Tanguy Ndombele ile yolları ayırma kararı aldı.

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OPSİYON ZORUNLU DEĞİL

Sözleşmesinde 15 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Fransız orta sahada bu durum zorunlu değil. Bu sebeple karşılıklı bir formülün bulunması durumunda devre arasında oyuncuyla yol ayrımına gidilebilir.

BAYERN MÜNİH MAÇI GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Bayern Münih maçında çok iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da son bölümde oyuna giren isimlerden biri de Tanguy Ndombélé idi.

Sahada donuk bir görüntü ortaya koyan Fransız, maçı izlemeyen gelen taraftarların da dikkatini çekmiş olacak ki, farklı açılardan birçok görüntü servis edilerek oyuncunun sahadaki etkisiz performansı gözler önüne serildi.

OTELE HAMBURGER SÖYLEDİ, OKAN BURUK'LA TARTIŞTI İDDİASI

Öte yandan İspanyol basını Ndombele ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçından sonra Ndombele'nin, takım otelinde hamburger istemesi üzerine oyuncuyla tartıştı.

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Haberin detayında Okan Buruk'un, Ndombele'ye fiziksel durumunun tam olmaması ve 6 kilo fazlası olması nedeniyle kızgın.

FENERBAHÇE TRANSFER EDECEKTİ

Ndombele, 6 ve 8 numara pozisyonuna oyuncu arayan Fenerbahçe'nin de uzun süre gündemindeydi. Sarı lacivertliler, tercih hakkını Manchester United forması giyen Fred'den yana kullanınca Ndombele transferi rafa kalktı. Daha sonra Galatasaray, oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşıp transferi resmen açıkladı.

'GALATASARAY İÇİN SAVAŞACAĞIM' DEMİŞTİ



İmza töreninde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ndombele, "Galatasaray'da olduğum, burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız, kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri; grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray ile birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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