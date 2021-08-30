Son Dakika: Abdullah Öztürk altın madalya kazandı! Tarihi başarı...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Abdullah Öztürk, 2016 Rio'daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak da adını tarihe yazdırdı. Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.

Takımlarda da Sınıf 4-5'te bronz madalyası olan Abdullah, paralimpik oyunlarda madalya sayısını 3'e çıkarmış oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'nin ilk altın madalyasını da Abdullah Öztürk elde etti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Abdullah Öztürk, finalde 2012 Londra'da Sınıf 3'te altın madalya kazanan ve Sınıf 4'te dünya şampiyonluğu da bulunan Güney Koreli Kim'le karşılaştı.

2016 Rio'da altın madalya alan, aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı bulunan Abdullah Öztürk, ilk sette 9-5 geriye düşmesine rağmen skoru 9-9'da dengeye getirdi. Sonraki iki sayıyı alan Kim, seti 11-9 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette çok iyi bir oyun ortaya koyan Abdullah, rahat geçen seti 11-6 alarak durumu 1-1 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette milli sporcu, 5-5'ten sonra oyuna ağırlığını koydu. Üst üste aldığı sayılarla farkı açtı ve seti 11-7 kazanarak maçta 2-1'lik üstünlük kurdu.

Altın madalya için dördüncü sete çıkan Abdullah Öztürk, bu sete de iyi başladı. Setin ortasında 6-3'lük üstünlük kuran Abdullah karşısında toparlanan Kim, 8-7 öne geçti. Sette 11-10 öne geçen ve altın madalya için servis kullanan Abdullah, sayıyı almayı başardı ve seti 12-10 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan Abdullah Öztürk, sırtına aldığı Türk bayrağıyla altın madalyanın gururunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah'ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi. Abdullah Öztürk de altın madalya sevincini ilk olarak Bakan Kasapoğlu'na sarılarak yaşadı.



"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım"



Abdullah Öztürk, karşılaşmadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Şampiyon olmak istiyordum. Hocalarımızla çok iyi kamplar geçirdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Bakanım maçımı izlemeye geldi, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tokyo'da İstiklal Marşı'mız okundu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı dinleterek madalyasını boynuna taktı.



2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da tek erkekler Sınıf 4'te altın madalya kazanan Abdullah, Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Kürsüye Abdullah'ın yanı sıra aynı kategoride bronz madalya elde eden Nesim Turan da çıktı. İki sporcu da İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek büyük bir coşkuyla okudu.



Öte yandan Türkiye'ye yüzmede ilk paralimpik madalyasını getiren Sevilay Öztürk de Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen törenle kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde elde ettiği bronz madalyasını aldı.

Bakan Kasapoğlu, Abdullah'ın babasını aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babası Mehmet Ali Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.



Milli paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün Tokyo 2020'de Güney Koreli Young-Kun Kim ile oynadığı final maçını, annesi İlkbal Öztürk, babası Mehmet Ali Öztürk, kardeşleri Alper Öztürk, Yunus Öztürk, Ela Nur Öztürk ve paralimpik masa tenisinden takım arkadaşı Süleyman Vural, Haydar Çataloğlu ile beraber çalıştırdıkları paralimpik masa tenisi öğrencileri hep birlikte izledi.



Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo'da finalin oynandığı salonda Abdullah Öztürk'ü tebrik ettikten hemen sonra milli sporcunun babası Mehmet Ali Öztürk'ü telefonla arayarak "Allah sizden razı olsun sizi tebrik ediyorum, bizi gururlandırdınız, hepimiz tebrik ediyoruz, selam ediyoruz. Tüm gençlere selam olsun, yeni şampiyonlar da oradan yetişiyor, Allah onların da yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ali Öztürk de telefonda Kasapoğlu'na "Asıl biz sizleri tebrik ediyoruz sayın bakanım sizin emeğinizle olan işlerdir bu altın madalya bakanım, sizlerin sayesinde olan madalyalardır. Bizlerde buradan bütün öğrencilerle selam ediyoruz, sizlere yuvanızdan, evinizden, spor salonunuzdan selam olsun." dedi.

Paralimpik masa tenisi öğrencileri konuşmaları alkışlarken, duygusal anlar da yaşandı.