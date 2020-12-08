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GeriFutbol Abdullah Kiğılı: "Dinamo Bükreş’e sponsor olduk"
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Haber Giriş: 08.12.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Abdullah Kiğılı: "Dinamo Bükreş’e sponsor olduk"

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Abdullah Kiğılı: "Dinamo Bükreş’e sponsor olduk"
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Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, takım satın alma konusunda açıklama yaptı.

Dinamo Bükreş Pazarlama Direktörü Radu Birlica, Abdullah Kiğılı'nın kulübe önce sponsor olma ve ardından kulübü satın alma konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Abdullah Kiğılı, aynı zamanda kulüpteki oyunculara, yöneticilere, teknik heyete elbiseler de hediye edecek" demesi üzerine dün Zorlu’da Abdullah Kiğılı ofisinde yaptığı açıklamada “Tekstilde hem kalite hem de büyüme açısından dikkat çekiyoruz. Romanya’da ciddi 5’i aşkın mağazalar zincirinin bulunması üzerine Dinamo Bükreş kulübü ile iyi ilişkiler içinde bulunmamız nedeniyle barter karşılığı giyim konusunda anlaşma için görüşmeleri başlattık. Kısaca Dinamo Bükreş kulübünün Moda ve giyim sponsoru olduk. Dünyanın çeşitli kulüplerinde sponsoruz”

Abdullah Kiğılı: Dinamo Bükreş’e sponsor olduk

Abdullah Kiğılı: Dinamo Bükreş’e sponsor olduk

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