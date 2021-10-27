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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'a gelirken 'Gitme' diyenler vardı ama...'

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Çaykur Rizespor
Abdullah Avcı: Trabzonspora gelirken Gitme diyenler vardı ama...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım, 'Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum.' dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum." dedi.

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Çaykur Rizespor'da daha önce forma giyen ve Rizeli olan Abdullah Avcı, 29 Ekim Cuma günü Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma öncesi TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne röportaj verdi.

Avcı, yörenin insanlarının aslında birbirine çok yakın olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Şehir olarak tabii ki Trabzon şehrinin büyük bir şehir olması şehri daha farklı kılıyor. Futbol açısından baktığımda da orada futbol oynamış, burada da teknik adamlık yapıyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum."

Avcı, hayatında iki kere İstanbul dışına çıktığını kaydederek, "Biri futbolcu olarak Rizespor'a, diğeri teknik adam olarak Trabzon'a. Benim için ikisi de çok güzel. İyi anıların olduğu, dostlukların olduğu, samimiyetin olduğu, 30 sene evvel de bugün de aynı duygularla beraber olduğumuz arkadaşlıkların en güzelini yaşatan iki şehir." şeklinde görüş belirtti.

"Rizespor'un 1. Lig'e çıkmasında, şampiyonluklarında Trabzonspor'dan transfer edilen oyuncular görüyoruz. Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarında da Rize'den minibüslerle gelen taraftarların desteğini biliyoruz. Tekrar bu eski günler bu eski hava nasıl yakalanabilir?" şeklindeki bir soru üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Bunlara umarız biz vesile oluruz. Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; 'Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum.' dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Bence duygular da aynı şekilde. Birbirine yakın yörenin insanları, hakikaten birbirine yakın duygu ve düşünceleri var. Eskide kalmış, geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın bence hiçbir anlamı yok."

-"O arkadaş grubunda fazla para yoktu, bölüşerek yiyorduk"

Avcı, Çaykur Rizespor'da forma giyerken Trabzonlu takım arkadaşlarının da bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üst düzey bağlıydık birbirimize. Zaten saha içinde çok iyi anlaşıyorduk, saha dışında da sürekli beraberdik ve maddi-manevi çok şeyleri paylaşıyorduk. O zaman tesis kavramı yoktu. Mesela bu o dönemde vardı. Tesisin içinde tesis mi diyeyim ona artık lojman mı diyeyim yani orada o kadar içten günlerimiz geçiyordu ki her şeyi beraber yapıyorduk. O arkadaş gurubunda açıkçası fazla para yoktu. Ortaklaşa bir şeyler alır veya dışarıdan yaptırıp, bölüşerek yiyorduk. Ama çok samimi ve eğlenceli, unutulmaz günlerdi. Trabzon'da uçaktan inip, belediye otobüsüyle 1. Lig (Şimdiki adıyla Süper Lig) futbolcusu olarak Rize'ye gittiğimi hatırlıyorum. Bazen acele olunca taksi tutup gittiğim de vardır. Bu bugün olur mu, olmaz yani!"

- "İlk deplasmanda trafik kazası"

Avcı, Rizespor'a transfer olduktan sonra ilk deplasman maçına giderken kaza geçirdiklerini belirterek, "Aslında olumsuz bir şey gibi gözüken ama sonunda olumluya dönen bir kaza yapmıştık. Denizli deplasmanı ilk maçımız... Denizli deplasmanına giderken otobüs Of'ta devrildi. Biz otobüsün içerisindeyiz. Öyle eşofmanlarımız falan yok. Bende kot gömlek var, onda başka bir ceket var falan öyle gidiyoruz deplasmana. Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Herkes birbirine soruyor 'Bir şey var mı, bir şey var mı?' diye. Allah'a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Çaykur Rizespor

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