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Abdullah Avcı: “Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da dinletmek istiyoruz”

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Şampiyonlar Ligi
Abdullah Avcı: “Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da dinletmek istiyoruz”
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 00:13

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da dinletmek istiyoruz” dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda FC Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius, Parken Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kopenhag’ın Avrupa arenasında tecrübeli bir takım olduğuna dikkat çeken Abdullah Avcı, “Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarını oynayan çok önemli bir deneyime, geçmişe sahip bir kulüple karşılaşacağız. Danimarka liginde 14 şampiyonluk ve 8 kupaları var. Uzun süre 4-4-2 düzeninde oynamışlardı önceki hocalarıyla birlikte. Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa daha fazla sahip olmak istiyorlar. Genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Koşu mesafeleri yüksek, şiddetle baskı yapabiliyorlar. Duran topları etkili kullanabiliyorlar. Ve özellikle seyirci atmosferi son derece etkili. Güçlü güçsüz yanlarının analizini yaptık. Bunun üzerine çalıştık. Uzun süre sonra Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi gruplarında olması için hem ülke hem Trabzon adına burada olmak istiyoruz ve bunun için hazırlıklarımızı yaptık“ ifadelerini kullandı.

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Kulüpte 21 ayı geride bıraktığını belirten Avcı, “Süreç sürekli üstüne koyarak gidiyor. Oyunda da taktikte de çok tekrarlarımız var. Bu sene lige başlarken geçen senenin şampiyonu olarak Süper Kupa’yı da alıp, gol yemeden başladık. Avrupa’da oynayacağımız her maçın zorlukları farklıdır ama biz hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırız. Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’da dinletmek istiyoruz. Şu an için iyi durumdayız. Umarım karşılığını alırız” dedi.

Golcü futbolcu Cornelius ise eski takımına karşı oynayacak olmasıyla ilgili duygularını paylaşarak şunları söyledi:

“Buraya yeniden gelmek çok güzel. Hatta stadyumda hangi soyunma odasına gideceğimi şaşırdım. Kopenhag ile zorlu iki maç yapacağız zor olacak ama ikisini de kazanmak istiyoruz. Eski takım arkadaşlarımla mücadele edeceğim. Umarım güzel şekilde buradan ayrılırız.”

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Şampiyonlar Ligi

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