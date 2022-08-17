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Abdullah Avcı: "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Kopenhag
Abdullah Avcı: Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 00:24

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Oyundan memnun olduğunu ve rövanşta istedikleri sonuçla sahadan ayrılabilecek güçte olduklarını belirten Abdullah Avcı, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik. Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum. Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." dedi.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Kopenhag

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