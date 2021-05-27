Abdülkadir Ömür'den EURO 2020 itirafı! 'Çok çalıştım'

Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, maç sonunda açıklamalar yaptı.

EURO 2020'ye iyi hazırlandığını vurgulayan Abdülkadir, "Herkes bu formayı giymek istiyor. Trabzonspor'da çok çalıştım Avrupa Şampiyonası'na gelmek için, az da olsa katkı sağlamak için. İyi antrenmanlar geçiriyoruz, yavaş yavaş süre almaya başladım, inşallah devam ettirebilirim. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile karşılaştık, zaten sahada yarı Azerbaycanca yarı Türkçe konuşuluyorlardı. İyiydi bizim için, inşallah böyle devam ettirebiliriz" dedi.

"HEYECANI YÜKSEK BİR MAÇ OLDU"

Kerem Aktürkoğlu ise "Benim açımdan heyecanı yüksek bir maç oldu, taraftarları da özlemişiz. Yendik, hazırlık maçı da olsa galibiyet almak önemliydi. Mücadele gücü yüksek, bir o kadar da güzel bir maçtı." şeklinde konuştu.