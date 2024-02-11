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Abdülkadir Ömür, Hull City kariyerine yenilgiyle başladı

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#Futbol#Hull City#Abdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür, Hull City kariyerine yenilgiyle başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 01:01

Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği Abdülkadir Ömür, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkarken sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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İngiltere Championship'te Hull City, Swansea City'yi konuk etti. Müsabakayı 1-0 kaybeden Hull City, 2 maçın ardından sahadan yenik ayrıldı.

ABDÜLKADİR İLK KEZ FORMA GİYDİ

Hull City'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkadir Ömür, yeni takımıyla ilk kez maça çıktı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Abdülkadir Ömür, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

OZAN TUFAN 68'DE ÇIKTI

Ozan Tufan ise ilk 11'de başladığı ve forvet oynadığı maçta 68 dakika süre aldı.

Abdülkadir Ömür, Hull City kariyerine yenilgiyle başladı

YUNUS AKGÜN SÜRE ALAMADI

Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City ise deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.

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EROL BULUT'UN CARDIFF'İ KAYBETTİ

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff ise konuk ettiği Preston'a 2-0 mağlup oldu. 

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#Futbol#Hull City#Abdülkadir Ömür

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