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GeriFutbol ABD'li sprinter Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 18:34,Son Güncelleme:

ABD'li sprinter Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası

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ABD'li sprinter Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası
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ABD'li kadın sprinter Deajah Stevens, doping ihlali gerekçesiyle spordan 18 ay men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, doping testlerine girmediği gerekçesiyle 25 yaşındaki Stevens'ın spordan 18 ay men cezası aldığı belirtildi.

ABD'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre finalinde temsil eden Stevens, cezası nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışamayacak

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