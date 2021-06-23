ABD Türkiye voleybol maçı, Kadınlar Milletler Ligi Yarı Final mücadelesi kapsamında kritik bir önem arz edecek. Yarı finali kazanan takımların final mücadelesine bir gün sonra çıkacağı Kadınlar Milletler Ligi, pek çok kişi tarafından anlık takip edilecek. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kadınlar Milletler Ligi Yarı Final mücadelesinde ABD, Türkiye ile karşılaşacak. 24 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Final maçı ise 25 Haziran tarihinde oynanacak.